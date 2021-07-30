Как сообщает 30 июля крымское линейное управление МВД России на транспорте, на расстоянии около 10 километров от берега Черного моря, в районе мыса Фиолент в Севастополе, перевернулось прогулочное судно.



Полицейские выяснили, что отдыхавшие на лодке туристы увидели медузу и всей толпой побежали на нее смотреть. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт судно перевернулось. В итоге 10 путешественников оказались в воде.



Людей спасли и доставили на берег два проходивших рядом экскурсионных судна. Пострадавших нет. Лодку отбуксировал катер береговой охраны ФСБ РФ.

