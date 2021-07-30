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В Крыму любопытные туристы перевернули лодку, пытаясь разглядеть медузу

Туристы на лодке опрокинулись в воду у мыса Фиолент в Севастополе, когда заметили медузу и бросились ее рассматривать. Капитана могут ждать неприятности.

Как сообщает 30 июля крымское линейное управление МВД России на транспорте, на расстоянии около 10 километров от берега Черного моря, в районе мыса Фиолент в Севастополе, перевернулось прогулочное судно.

Полицейские выяснили, что отдыхавшие на лодке туристы увидели медузу и всей толпой побежали на нее смотреть. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт судно перевернулось. В итоге 10 путешественников оказались в воде.

Людей спасли и доставили на берег два проходивших рядом экскурсионных судна. Пострадавших нет. Лодку отбуксировал катер береговой охраны ФСБ РФ.

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По факту произошедшего проверку проводят транспортная полиция и Следственный комитет. «Собранные материалы лягут в основу процессуального решения в отношении 48-летнего капитана прогулочного судна», — говорится в сообщении ведомства.

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