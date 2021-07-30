Вафли раздора: дикий енот устроил погром в магазине Краснодара

Дикий енот устроил кавардак в магазине Краснодара, сообщает Telegram-канал «krd_news» 30 июля. Владелец алкомаркета обнаружил животное, прятавшее пачку вафель, в коробке из-под игристого вина. Затем он вызвал сотрудников муниципальной службы спасения.

С дебоширом поступили гуманно. Спасатели пересадили его в картонную коробку и отпустили на волю за городом. Хищник быстро ретировался, так и не поблагодарив людей за еду и кров.

Это не первый случай, когда еноты хозяйничают в российских магазинах. Так, в феврале 2021 года полоскун проник в магазин сантехники в Екатеринбурге и опрокинул оборудование. Вычислить нарушителя удалось по записям камер видеонаблюдения.

