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Вафли раздора: дикий енот устроил погром в магазине Краснодара

Желание полакомиться завело енота в краснодарский алкомаркет. Добычей хищника стала пачка вафель.

Дикий енот устроил кавардак в магазине Краснодара, сообщает Telegram-канал «krd_news» 30 июля. Владелец алкомаркета обнаружил животное, прятавшее пачку вафель, в коробке из-под игристого вина. Затем он вызвал сотрудников муниципальной службы спасения.

С дебоширом поступили гуманно. Спасатели пересадили его в картонную коробку и отпустили на волю за городом. Хищник быстро ретировался, так и не поблагодарив людей за еду и кров.

Это не первый случай, когда еноты хозяйничают в российских магазинах. Так, в феврале 2021 года полоскун проник в магазин сантехники в Екатеринбурге и опрокинул оборудование. Вычислить нарушителя удалось по записям камер видеонаблюдения.

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Комментарии (4)

265053050
С вафелькой)))) зайчик...енотик :)
Komarinsk2019
Судя по популярным видео с енотом Илюшей, домашние тоже разгромить могут что угодно :)
f0ntan
Обратите внимание - алкомаркет. Но енот покусился на вафли. Основная продукция алкомаркета енота не интересовала, не по вкусу ему. Если бы владельцы алкомаркета не прятали свою продукцию пачками вафель, енот бы их алкомаркет прошел мимо, а покусился бы в каком-нибудь супермаркете. И думаю, там покусился на большую сумму. В алкомаркете было мало вафелек. От кого прятали бутылки? От проверяющих? Енот все проверил
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