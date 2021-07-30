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Под Петербургом пропал девятилетний мальчик. Волонтёры начали поиски

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» начали поиск девятилетнего жителя Мурино, который пропал 29 июля.

Девятилетний школьник пропал во Всеволожском районе Ленинградской области. Никакой информации о его местоположении нет уже сутки. 30 июля волонтёры «Лизы Алерт» начали поиски.

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Известно, что 9-летний Иван вышел из дома в Мурино накануне, 29 июля. Рост мальчика 155 сантиметров, волосы русые, глаза серые. Был одет в чёрную футболку, чёрные джинсы и серые кроссовки.

По данным 47news, утром 29 июля ребёнок ушёл гулять из дома на улице Шоссе в Лаврики. У семьи есть родственники в Петербурге, но к ним мальчик не приезжал, говорят в полиции.

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Комментарии (5)

RemyMartin
Работа полиции традиционно завершилась рассылкой ориентировок.
265026611
фонтанка? вы что там курите?? 11 или 9 лет???
Opus
На сайте Лиза-Алерт значится, что мальчику 9 лет, а не 11.
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