Под Петербургом пропал девятилетний мальчик. Волонтёры начали поиски

Девятилетний школьник пропал во Всеволожском районе Ленинградской области. Никакой информации о его местоположении нет уже сутки. 30 июля волонтёры «Лизы Алерт» начали поиски.

Известно, что 9-летний Иван вышел из дома в Мурино накануне, 29 июля. Рост мальчика 155 сантиметров, волосы русые, глаза серые. Был одет в чёрную футболку, чёрные джинсы и серые кроссовки.



По данным 47news, утром 29 июля ребёнок ушёл гулять из дома на улице Шоссе в Лаврики. У семьи есть родственники в Петербурге, но к ним мальчик не приезжал, говорят в полиции.

