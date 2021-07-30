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Суточная статистика по COVID-19 выросла в целом по России, но не в Петербурге

В Петербурге за сутки прибавилось 1 916 новых больных коронавирусом. Накануне их было чуть больше — 1 925. Об этом 30 июля сообщает оперативный штаб.

Заболевших коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали во всех российских регионах. Всего насчитали 23 564 новых случая COVID-19 (накануне их было 23 270). Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 3 481. Петербург уже несколько дней держится на второй строчке по этому показателю.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует, что за день 32 350 человек обследовали на коронавирус. Всего заболевших в городе уже 526 811.

С начала пандемии в России выявили 6 242 066 случаев COVID-19. Большинство заразившихся коронавирусом в РФ (5 588 848) смогли вылечиться.

Всего на планете зафиксировали 196,6 миллиона заболевших.

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