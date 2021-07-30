Суточная статистика по COVID-19 выросла в целом по России, но не в Петербурге

Заболевших коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали во всех российских регионах. Всего насчитали 23 564 новых случая COVID-19 (накануне их было 23 270 ). Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 3 481 . Петербург уже несколько дней держится на второй строчке по этому показателю.



Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует, что за день 32 350 человек обследовали на коронавирус. Всего заболевших в городе уже 526 811 .