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В Финском заливе в ночи перевернулась байдарка. Спасти гребцов помогли гулявшие по Яхтенному мосту

Неравнодушные петербуржцы помогли спасти байдарочников, чьё судно перевернулось в Финском заливе. Историю «Фонтанке» 30 июля рассказал читатель Дмитрий Голуб.

«Шли по мосту часов в 23:00, увидели непонятный предмет с людьми. Похоже было на байдарку или что-то такое перевёрнутое. Один был в жилете, второй в рубашке, штанах, кроссовках. Плыли из последних сил. Вчера был шквальный ветер и течение, им не удавалось приблизиться к берегу. Заметили их аж под серединой Яхтенного моста. Как они там оказались, неизвестно. Мы забеспокоились, потому что было видно, что сил у них уже нет никаких, вызвали спасателей», — описал свои действия Дмитрий.

Читатель «Фонтанки» Дмитрий

Дальнейшие события кратко пересказали в ГУ МЧС по Петербургу. Со слов пресс-службы, перевернувшихся поднял на борт поисково-спасательный отряд. От госпитализации гребцы отказались.

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Комментарии (8)

265947515
А парень молодец, мимо не прошел, вызвал спасателей. Мог ведь просто дальше идти, мало ли кто там в Неве купается.
Игорь Маянов
А как быстро в таких случаях приходит помощь от МЧС? И откуда она приходит - был какой-то дежурный катер поблизости, или по суше приехали и спустили лодку (что явно медленнее)?
blackcatwhitecat
перевернули и сели обратно, это элементарно делается, тем более вдвоем, непонятно, чего они там болтались
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