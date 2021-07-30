«Шли по мосту часов в 23:00, увидели непонятный предмет с людьми. Похоже было на байдарку или что-то такое перевёрнутое. Один был в жилете, второй в рубашке, штанах, кроссовках. Плыли из последних сил. Вчера был шквальный ветер и течение, им не удавалось приблизиться к берегу. Заметили их аж под серединой Яхтенного моста. Как они там оказались, неизвестно. Мы забеспокоились, потому что было видно, что сил у них уже нет никаких, вызвали спасателей», — описал свои действия Дмитрий.

