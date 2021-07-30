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Доллар на бирже опустился до отметок начала месяца

На открытии торгов рубль укрепился по отношению к евро и доллару

Биржевой курс американской валюты потерял почти 15 копеек, упав ниже 73 рублей впервые с 1 июля.

Евро, в свою очередь, растерял на торгах около 10 копеек. Биржевой курс единой европейской валюты держится на уровне 86,9 рубля.

Нефть марки Brent стоит сегодня 75,9 доллара за баррель.

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Комментарии (4)

RemyMartin
Присел перед прыжком.
Gorki
Обвал
Skazochny
заголовоки огонь))
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