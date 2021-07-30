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«Фонтанка» одной из первых узнала, какие имена дали спасённым нерпятам Фонда друзей балтийской нерпы

Маленьких спасённых нерпят в Петербурге назвали Ладушка, Золотая и Сторожевой

С 22 по 28 июля в официальной группе петербургского «Водоканала» шло голосование за лучшее имя для трёх спасённых питомцев Центра изучения и сохранения морских млекопитающих. Свои голоса за клички для ластоногих отдали почти шесть тысяч петербуржцев и жителей Ленобласти.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия 30 июля, в честь рек и населённых пунктов вблизи Ладожского озера были предложены имена: Лосяш — по названию посёлка Лосево, Лоцман — по названию бухты Лоцманская, а также Сеня, что отсылает к Сенновскому озеру.

Популярностью также пользовались варианты кличек, обыгрывающие удачливость спасённых животных. Например, Звёздочка, так как родилась под счастливой звездой, Радость, Счастливчик и Лаки.

В итоге голосования именами-победителями стали Ладушка, Золотая и Сторожевой. В ближайшее время двух подросших самочек и самца собираются выпустить в большое плавание — в Ладогу.

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