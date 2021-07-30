Коронавирус в китайский аэропорт привезли самолетом из Москвы

Китайские власти выяснили, с кого началась вспышка коронавируса в городе Нанкин. Болезнь подхватила уборщица в самолете из Москвы.

О причинах возникновения коронавирусного очага 30 июля сообщают китайские СМИ. Самолет компании AirChina прибыл в Нанкин 10 июля. Сотрудница аэропорта проводила его санитарную обработку и, вероятно, после нее нарушила правила личной дезинфекции. Женщина заразила других служащих аэропорта, сейчас болеют 185 человек. Аэропорт с 20 июля временно закрыт.

В Нанкине живет около 9 миллионов человек. Девятый день всех тестируют на коронавирус. Власти просят людей без особой необходимости город не покидать