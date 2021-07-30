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Трудовые книжки нового образца начнут использовать в России с 2023 года

В РФ начнут использовать трудовые книжки нового образца

Трудовые книжки нового образца начнут использоваться в России с 1 января 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом 30 июля сообщает официальный сайт кабинета министров.

«При этом работники смогут без ограничений пользоваться прежними трудовыми (книжками). То же касается бланков и вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей. Они также будут действительны», — отмечается в сообщении.

Ранее Минтруд скорректировал форму бланка трудовой книжки, а также обновил инструкции по её ведению и хранению. В частности, были исключены некоторые устаревшие положения, регламентирующие способы заполнения бланков и учёт книжек работодателем.

Определять порядок изготовления новых трудовых книжек и решать вопросы, связанные с обеспечением работодателей документами нового образца, будет Минфин РФ.

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Комментарии (3)

Wernum
Суперинновация (на самом деле нет).
Нигде в мире больше такого нет.

Все данные ведь есть у фнс, оттуда бы и брали информацию о стаже и периоде работы.

А так - бумажки ради бумажек.
266174151
Постановить, подписать, распилить.
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