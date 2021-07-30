Трудовые книжки нового образца начнут использовать в России с 2023 года

Трудовые книжки нового образца начнут использоваться в России с 1 января 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом 30 июля сообщает официальный сайт кабинета министров.



«При этом работники смогут без ограничений пользоваться прежними трудовыми (книжками). То же касается бланков и вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей. Они также будут действительны», — отмечается в сообщении.



Ранее Минтруд скорректировал форму бланка трудовой книжки, а также обновил инструкции по её ведению и хранению. В частности, были исключены некоторые устаревшие положения, регламентирующие способы заполнения бланков и учёт книжек работодателем.

