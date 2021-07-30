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Ночью в бары и рестораны хотят не пускать до 21 года. В Общественной палате выступили с новой инициативой

Общественная палата хочет запретить гражданам России до 21 года посещать бары и рестораны по ночам

Общественная палата отправила обращение в Минздрав, где обосновала, почему людям до 21 года не стоит посещать увеселительные заведения в ночное время.

«С целью снижения уровня потребления алкоголя среди молодых граждан прошу вас рассмотреть инициативу о запрете для предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию, принимать и обслуживать посетителей в возрасте до 21 года в ночное время, с 23:00 до 08:00», — цитирует 30 июля текст обращения RT.

Автор инициативы Султан Хамзаев указал, что именно молодежь составляет основную группу клиентов ночных увеселительных заведений. Он уверен, что употребление алкоголя может негативно сказаться на развивающемся организме. Член Общественной палаты также добавил, что ночной образ жизни может только усугубить последствия.

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Комментарии (7)

263889931
Придурошные, совсем хотят угробить и бизнес, и нервы людей, которые будут от гуляющей в соседней квартире молодежи страдать! Идиотское предложение! Молодежи нужно выплескивать энергию, знакомиться, веселиться, отрываться и где это делать как не в барах и клубах? Тупые вы!А напиться они всегда найдут способ, только не в баре уже, а гдето в парадной, или за гаражами, где неподалеку будут и нарики всякое предлагать пьяненьким студентикам...Депутаты идиоты, кто это предложил!
262126571
не думаю, что что-то полезное, как это ограничение, примут. Поговорят и забудут.
RemyMartin
сгинуть за Родину можно с 18 лет, а пивка в кабаке попить только с 21 года
Логично.
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