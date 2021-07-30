Ночью в бары и рестораны хотят не пускать до 21 года. В Общественной палате выступили с новой инициативой

Общественная палата отправила обращение в Минздрав, где обосновала, почему людям до 21 года не стоит посещать увеселительные заведения в ночное время.
«С целью снижения уровня потребления алкоголя среди молодых граждан прошу вас рассмотреть инициативу о запрете для предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию, принимать и обслуживать посетителей в возрасте до 21 года в ночное время, с 23:00 до 08:00», — цитирует 30 июля текст обращения RT.
Автор инициативы Султан Хамзаев указал, что именно молодежь составляет основную группу клиентов ночных увеселительных заведений. Он уверен, что употребление алкоголя может негативно сказаться на развивающемся организме. Член Общественной палаты также добавил, что ночной образ жизни может только усугубить последствия.