В Петербурге в руки полиции попалась закладчица. Наркотики нашлись и при ней, и дома

Как стало известно «Фонтанке» 30 июля, с сотрудниками МВД женщина встретилась двумя днями ранее. В четверг пришли результаты экспертизы, в свёртках оказалось синтетические психотропное вещество. Общий вес изъятого составил 446 граммов.



Оперативники наведались и в квартиру на улице Шишкова, где жила задержанная. Там нашлись весы и сверток с кристаллическим веществом. С места также изъяли упаковочный материал, телефоны. Удалось выяснить, что женщина оставляла закладки от одного из интернет-магазинов, который вёл торговлю наркотиками через Telegram.



Возбуждено уголовное дело.

