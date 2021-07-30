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В Петербурге в руки полиции попалась закладчица. Наркотики нашлись и при ней, и дома

Петербургские полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали в Парголово 29-летнюю приезжую из Курганской области. При себе у неё нашли 200 маленьких пакетиков с наркотиками.

Как стало известно «Фонтанке» 30 июля, с сотрудниками МВД женщина встретилась двумя днями ранее. В четверг пришли результаты экспертизы, в свёртках оказалось синтетические психотропное вещество. Общий вес изъятого составил 446 граммов.

Оперативники наведались и в квартиру на улице Шишкова, где жила задержанная. Там нашлись весы и сверток с кристаллическим веществом. С места также изъяли упаковочный материал, телефоны. Удалось выяснить, что женщина оставляла закладки от одного из интернет-магазинов, который вёл торговлю наркотиками через Telegram.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (5)

265836796
А где ей работать? Все места гастарбайтеры заняли. Или нищебродская зарплата
igoruha
Будет покушение на сбыт, скорее всего в крупном размере. Это от 10 до 20. Впрочем, если удастся доказать случаи сбыта, то будет несколько эпизодов. Не понимаю их. Зарабатывают копейки а сроки такие, что о-го-го. Убийцам порою меньше дают
266108100
Выше курьера-закладчика, конечно же, никого не поймают.
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