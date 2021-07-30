Как стало известно «Фонтанке» 30 июля, с сотрудниками МВД женщина встретилась двумя днями ранее. В четверг пришли результаты экспертизы, в свёртках оказалось синтетические психотропное вещество. Общий вес изъятого составил 446 граммов.
Оперативники наведались и в квартиру на улице Шишкова, где жила задержанная. Там нашлись весы и сверток с кристаллическим веществом. С места также изъяли упаковочный материал, телефоны. Удалось выяснить, что женщина оставляла закладки от одного из интернет-магазинов, который вёл торговлю наркотиками через Telegram.
Возбуждено уголовное дело.
В Петербурге в руки полиции попалась закладчица. Наркотики нашлись и при ней, и дома
Петербургские полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали в Парголово 29-летнюю приезжую из Курганской области. При себе у неё нашли 200 маленьких пакетиков с наркотиками.
Как стало известно «Фонтанке» 30 июля, с сотрудниками МВД женщина встретилась двумя днями ранее. В четверг пришли результаты экспертизы, в свёртках оказалось синтетические психотропное вещество. Общий вес изъятого составил 446 граммов.