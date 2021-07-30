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Немецкого тренера выгнали с Олимпиады за сравнение африканских велосипедистов с погонщиками верблюдов

Тренер сборной Германии отстранён от Олимпиады из-за расистских высказываний

Тренеру сборной Германии по велоспорту Патрику Мостеру пришлось раньше времени собрать чемоданы, чтобы покинуть Олимпиаду. Как сообщает ESPN 30 июля, причиной стали расистские высказывания во время олимпийской велошоссейной гонки.

Мостер подгонял немецких спортсменов на трассе и выкрикнул фразу: Get the camel drivers! («Обгоняйте этих погонщиков верблюдов!») Таким образом он обозначил велогонщиков из Алжира и Эритреи. Слова попали в трансляцию.

Позже Мостеру пришлось извиниться. Он заявил, что его охватили «бурные эмоции». Тем не менее федерация велосипедного спорта Германии приняла решение отстранить его от Олимпиады.

«Руководство команды на Олимпийских играх в Токио решило, что Патрик Мостер не может продолжать свою работу во главе национальной команды по велоспорту и вернётся в Германию», — заявили в немецкой федерации.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии (16)

Банин
Жаль план Моргентау не сработал
Банин
Номерные фрицев защищают
Junker
Немцам еще долго расхлебывать за то что зиги кидали и людей уничтожали - теперь загнаны и запуганы, в своей собственной стране
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