Тренеру сборной Германии по велоспорту Патрику Мостеру пришлось раньше времени собрать чемоданы, чтобы покинуть Олимпиаду. Как сообщает ESPN 30 июля, причиной стали расистские высказывания во время олимпийской велошоссейной гонки.
Мостер подгонял немецких спортсменов на трассе и выкрикнул фразу: Get the camel drivers! («Обгоняйте этих погонщиков верблюдов!») Таким образом он обозначил велогонщиков из Алжира и Эритреи. Слова попали в трансляцию.
German cycling director Patrick Moster was caught in camera shooting to his rider Nikias Arndt🇩🇪 to "Get the camel drivers" referring to Azzedine Lagab🇩🇿 and Amanuel Ghebreigzabhier🇪🇷 who were in front of him.pic.twitter.com/93F3kBOk81— Saad M (@CoolTheCucumber) July 28, 2021
Позже Мостеру пришлось извиниться. Он заявил, что его охватили «бурные эмоции». Тем не менее федерация велосипедного спорта Германии приняла решение отстранить его от Олимпиады.
«Руководство команды на Олимпийских играх в Токио решило, что Патрик Мостер не может продолжать свою работу во главе национальной команды по велоспорту и вернётся в Германию», — заявили в немецкой федерации.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.