Тренеру сборной Германии по велоспорту Патрику Мостеру пришлось раньше времени собрать чемоданы, чтобы покинуть Олимпиаду. Как сообщает ESPN 30 июля, причиной стали расистские высказывания во время олимпийской велошоссейной гонки.



Мостер подгонял немецких спортсменов на трассе и выкрикнул фразу: Get the camel drivers! («Обгоняйте этих погонщиков верблюдов!») Таким образом он обозначил велогонщиков из Алжира и Эритреи. Слова попали в трансляцию.

