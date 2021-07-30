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Преподаватель Академии транспортных технологий в Петербурге отдала мошенникам почти 3 млн рублей

Педагога из Невского района Петербурга удалось обмануть телефонным мошенникам. Аферисты сорвали почти трёхмиллионный куш.

Как стало известно «Фонтанке» 30 июля, накануне в полицию обратилась 61-летняя женщина, преподающая в Академии транспортных технологий. Она сообщила, что с 6 по 20 июля ей регулярно звонил неизвестный мужчина, представлявшийся сотрудником полиции. Он говорил, что с банковскими счетами женщины происходит что-то подозрительное, и убеждал перевести все деньги на безопасный счёт.

В результате петербурженка сдалась и через ближайший банкомат отправила в никуда 2 830 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (2)

265929496
Могу представить, что человек впервые столкнулся с мошенничеством, что ошарашен известием о риске потери денег и тут же совершает операцию по их "спасению". Но как можно две недели выслушивать "предупреждения полиции" и не задуматьсяо причинах такой неожиданной заботы, не обратиться в свой банк, не обудить ситуацию с близкими, или коллегами, не почитать в интернете?
263836471
Профессионализм мошенников растёт, чего не скажешь о борцах с ними! Не нужно смеяться над "доверчивыми пострадавшими" - я полторы минуты общался с позвонившими мне мошенниками, распознал их через двадцать секунд, записал последние минуту с небольшим разговора, и испытал от этого разговора ОЧЕНЬ неприятные ощущения! По содержательной части - это полный бред, по психологическому воздействию - оно невероятно сильное, меня ещё несколько часов не отпускало беспокойство, хотя "ВНУШАЕМОСТЬ" у меня на очень низком уровне!
Прискорбно, что звонят мошенники зачастую из мест заключения....
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