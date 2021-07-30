Преподаватель Академии транспортных технологий в Петербурге отдала мошенникам почти 3 млн рублей

Профессионализм мошенников растёт, чего не скажешь о борцах с ними! Не нужно смеяться над "доверчивыми пострадавшими" - я полторы минуты общался с позвонившими мне мошенниками, распознал их через двадцать секунд, записал последние минуту с небольшим разговора, и испытал от этого разговора ОЧЕНЬ неприятные ощущения! По содержательной части - это полный бред, по психологическому воздействию - оно невероятно сильное, меня ещё несколько часов не отпускало беспокойство, хотя "ВНУШАЕМОСТЬ" у меня на очень низком уровне!

Прискорбно, что звонят мошенники зачастую из мест заключения....