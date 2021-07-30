Как стало известно «Фонтанке» 30 июля, накануне в полицию обратилась 61-летняя женщина, преподающая в Академии транспортных технологий. Она сообщила, что с 6 по 20 июля ей регулярно звонил неизвестный мужчина, представлявшийся сотрудником полиции. Он говорил, что с банковскими счетами женщины происходит что-то подозрительное, и убеждал перевести все деньги на безопасный счёт.
В результате петербурженка сдалась и через ближайший банкомат отправила в никуда 2 830 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Преподаватель Академии транспортных технологий в Петербурге отдала мошенникам почти 3 млн рублей
Педагога из Невского района Петербурга удалось обмануть телефонным мошенникам. Аферисты сорвали почти трёхмиллионный куш.
Как стало известно «Фонтанке» 30 июля, накануне в полицию обратилась 61-летняя женщина, преподающая в Академии транспортных технологий. Она сообщила, что с 6 по 20 июля ей регулярно звонил неизвестный мужчина, представлявшийся сотрудником полиции. Он говорил, что с банковскими счетами женщины происходит что-то подозрительное, и убеждал перевести все деньги на безопасный счёт.