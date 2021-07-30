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Врачи спасают шестилетнего мальчика после падения из окна в Купчино

Шестилетний ребёнок по недосмотру родителей выпал из окна во Фрунзенском районе Петербурга. Мальчик выжил, но его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Как стало известно «Фонтанке» 30 июля, накануне в дежурную часть ГУ МВД сообщили, что на улице Димитрова, 2, с четвёртого этажа упал ребёнок. Прибывшими сотрудниками было установлено, что шестилетний мальчик оказался внизу, когда родителей не было рядом.

Пострадавшим сейчас занимаются врачи больницы им. Филатова.

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