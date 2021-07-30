Как стало известно «Фонтанке» 30 июля, накануне в дежурную часть ГУ МВД сообщили, что на улице Димитрова, 2, с четвёртого этажа упал ребёнок. Прибывшими сотрудниками было установлено, что шестилетний мальчик оказался внизу, когда родителей не было рядом.
Пострадавшим сейчас занимаются врачи больницы им. Филатова.
Врачи спасают шестилетнего мальчика после падения из окна в Купчино
Шестилетний ребёнок по недосмотру родителей выпал из окна во Фрунзенском районе Петербурга. Мальчик выжил, но его состояние врачи оценивают как тяжёлое.
Как стало известно «Фонтанке» 30 июля, накануне в дежурную часть ГУ МВД сообщили, что на улице Димитрова, 2, с четвёртого этажа упал ребёнок. Прибывшими сотрудниками было установлено, что шестилетний мальчик оказался внизу, когда родителей не было рядом.