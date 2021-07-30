Сердцу Руслана нужна дорогая операция — его ещё можно спасти

Благотворительный фонд «Алёша» просит оказать помощь в сборе средств на хирургическую операцию.
Руслан Анкудинов, 3 года.
Врождённый порок сердца. ДМЖП. Недостаточность аортального клапана.
Спасёт операция на сердце. Стоимость — 12 736 200 рублей. Не хватает 8 965 831 рубля.
От Санкт-Петербурга до Петрозаводска чуть больше 400 км на машине. Здесь, в соседнем регионе, появился на свет Руслан Анкудинов. Во время беременности порок сердца обнаружить не смогли, зато на первом же осмотре у педиатра всё стало очевидно — шумы были слышны даже без стетоскопа. Поэтому из роддома малыш отправился не домой, а в больницу.
Порок тогда посчитали неопасным. Дефект в межжелудочковой перегородке мог закрыться со временем и сам. Операцию решили не делать. Руслана наблюдал местный кардиолог. Но чтобы заметить влияние порока на малыша, не нужно было быть профессионалом. Синюшность носа и губ, одышка от малейшей нагрузки, задержка в физическом развитии. Руслан пошёл поздно и очень часто болел.
Время Руслана так и не вылечило. Через 2,5 года стало понятно — операции избежать не удастся. Малыша направили в Калининград. Уже на операционном столе хирурги выяснили, что аортальный клапан сердца, на который всё это время была повышенная нагрузка, изношен слишком сильно. А значит, сердце мальчика уже не сделать здоровым. Момент для этого упущен.
Восстановление после операции было тяжелым. Высокая температура, воспаление, жидкость в лёгких — Руслан переносил всё стойко, только по ночам малыш тихонько жаловался: «Мама, мне очень больно». Когда Руслана выписали, то сразу предупредили — следующая операция может потребоваться уже через 5 лет.
Но случилось всё намного раньше. Недостаточность на том самом аортальном клапане нарастала стремительно. Уже через год встал вопрос об операции. Как правило, в таких случаях проводят пластику клапана. Это сложный, но самый безопасный и эффективный способ. Российские же врачи предлагают Руслану только операцию Росса. При таком методе на место аортального клапана устанавливают клапан лёгочной артерии, а вместо него — протез. Это самая крайняя мера, так как после такой операции в сердце будет сразу два проблемных клапана. И если что-то пойдёт не так, исправить ситуацию будет крайне сложно.
Провести именно пластику клапана готовы в Детской больнице Висконсина (США). Доктор Виктор Храшка, один из лучших детских кардиохирургов мира, лично будет лечить Руслана — настолько сложный у него случай. Для малыша эта операция — спасение. Но попасть на неё он не может из-за очень высокой цены — 12 736 200 рублей.
Семья мальчика в очень тяжёлом положении. Мама воспитывает Руслана и его старшую сестру одна. Они живут в маленькой комнате в общежитии в ужасных условиях. В довершение всего у мамы малыша недавно обнаружили онкологическое заболевание. Справиться со всем этим в одиночку она не сможет. И никто бы не смог.
Помощь в сборе средств на операцию оказывает петербургский благотворительный фонд «Алёша». На данный момент собрано около 30% от необходимой суммы.
Спасти Руслана ещё можно.
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