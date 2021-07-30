Сердцу Руслана нужна дорогая операция — его ещё можно спасти

От Санкт-Петербурга до Петрозаводска чуть больше 400 км на машине. Здесь, в соседнем регионе, появился на свет Руслан Анкудинов. Во время беременности порок сердца обнаружить не смогли, зато на первом же осмотре у педиатра всё стало очевидно — шумы были слышны даже без стетоскопа. Поэтому из роддома малыш отправился не домой, а в больницу.

Порок тогда посчитали неопасным. Дефект в межжелудочковой перегородке мог закрыться со временем и сам. Операцию решили не делать. Руслана наблюдал местный кардиолог. Но чтобы заметить влияние порока на малыша, не нужно было быть профессионалом. Синюшность носа и губ, одышка от малейшей нагрузки, задержка в физическом развитии. Руслан пошёл поздно и очень часто болел.



Время Руслана так и не вылечило. Через 2,5 года стало понятно — операции избежать не удастся. Малыша направили в Калининград. Уже на операционном столе хирурги выяснили, что аортальный клапан сердца, на который всё это время была повышенная нагрузка, изношен слишком сильно. А значит, сердце мальчика уже не сделать здоровым. Момент для этого упущен.



Восстановление после операции было тяжелым. Высокая температура, воспаление, жидкость в лёгких — Руслан переносил всё стойко, только по ночам малыш тихонько жаловался: «Мама, мне очень больно». Когда Руслана выписали, то сразу предупредили — следующая операция может потребоваться уже через 5 лет.

