FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +19
73.19р86.86р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
0
Печать

ЗСД частично освободят от автомобилей ради триатлонистов

Гонка Ironman 1 августа перекроет движение по ЗСД в Петербурге

Автомобилистам на Васильевском, Крестовском острове, Петроградской стороне и ЗСД 1 августа придётся уступить дорогу спортсменам — в Петербурге пройдут международные соревнования по триатлону ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg. Правительство города анонсировало время перекрытия участков, по которым пройдёт маршрут гонки.

03:30–13:30 — перекрытие ЗСД от трассы «Скандинавия» до Васильевского острова в одном направлении.

04:00–13:30 — пр-т Крузенштерна, наб. Макарова от пр-та Крузенштерна до моста Бетанкура (в направлении от пр-та Крузенштерна к ул. Одоевского), ул. Одоевского в направлении от моста Бетанкура к Уральской ул.

04:00–15:30 — мост Бетанкура в направлении от Ждановской ул. к Уральской ул., Петровский пр-т от Ремесленной ул. до Петровской пл., Петровская пл., ул. Савиной, Большой Петровский мост, Южная дорога от Большого Петровского моста до Теннисной аллеи.

04:00–17:00 — Крестовский пр-т от Южной дороги до ул. Рюхиной, Южная аллея.

05:00–09:45 — Северная дорога от Бодрова пер. до Яхтенного моста.

05:00–17:00 — Теннисная аллея, Велосипедная аллея.

08:00–17:00 — Рюхина ул. от наб. Мартынова до Морского пр-та, наб. Мартынова от Рюхиной ул. до Депутатской ул.

15:30–17:00 — Южная дорога от Крестовского пр-та до Теннисной аллеи.

IRONMAN 70.3 — серия международных соревнований по триатлону на половину железной дистанции, проводимая Всемирной Корпорацией Триатлона (WTC) при поддержке Федерации Триатлона России. Каждая гонка на половину железной дистанции состоит из трёх этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыв 1,9 км, заезд на велосипеде по шоссе на 90,1 км и забег на 21,1 км.

Международные соревнования по триатлону IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg пройдут впервые в истории российского спорта в период с 30 июля по 1 августа 2021 года в Санкт-Петербурге. Гонка продолжит в стране цепочку известных мировых спортивных событий и войдет в историю российского спорта наравне с Олимпиадой и чемпионатом мира по футболу.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний