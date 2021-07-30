ЗСД частично освободят от автомобилей ради триатлонистов

03:30–13:30 — перекрытие ЗСД от трассы «Скандинавия» до Васильевского острова в одном направлении.



04:00–13:30 — пр-т Крузенштерна, наб. Макарова от пр-та Крузенштерна до моста Бетанкура (в направлении от пр-та Крузенштерна к ул. Одоевского), ул. Одоевского в направлении от моста Бетанкура к Уральской ул.

04:00–15:30 — мост Бетанкура в направлении от Ждановской ул. к Уральской ул., Петровский пр-т от Ремесленной ул. до Петровской пл., Петровская пл., ул. Савиной, Большой Петровский мост, Южная дорога от Большого Петровского моста до Теннисной аллеи.