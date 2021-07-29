Дуров назвал блокировку коронавирусных фейков неэффективной и подсказал, как побороть теории заговоров

Блокировка сообщений о коронавирусе, которые считаются ложными, и цензура соцсетей в целом подрывают доверие пользователей и не являются эффективной стратегией борьбы с дезинформацией.



Об этом 29 июля заявил основатель Telegram Павел Дуров в своём канале в мессенджере. Он отметил, что ещё год назад лабораторное происхождение COVID-19 относили к теории заговора, однако теперь оно «на пути к тому, чтобы стать основным научным взглядом на происхождение вируса».

Дуров подчеркнул, что Telegram, в отличие от других платформ, не блокировал сообщения, в которых обсуждали теорию утечки вируса из лаборатории, поскольку мессенджер отказался решать за пользователей, во что им верить.