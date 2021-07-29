FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
73.19р86.86р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
7
Печать

Дуров назвал блокировку коронавирусных фейков неэффективной и подсказал, как побороть теории заговоров

Блокировка сообщений о коронавирусе, которые считаются ложными, и цензура соцсетей в целом подрывают доверие пользователей и не являются эффективной стратегией борьбы с дезинформацией.

Об этом 29 июля заявил основатель Telegram Павел Дуров в своём канале в мессенджере. Он отметил, что ещё год назад лабораторное происхождение COVID-19 относили к теории заговора, однако теперь оно «на пути к тому, чтобы стать основным научным взглядом на происхождение вируса».

Дуров подчеркнул, что Telegram, в отличие от других платформ, не блокировал сообщения, в которых обсуждали теорию утечки вируса из лаборатории, поскольку мессенджер отказался решать за пользователей, во что им верить.

«За 20 лет управления дискуссионными платформами я заметил, что теории заговора только усиливаются каждый раз, когда модераторы удаляют их контент. Вместо того чтобы положить конец неправильным идеям, цензура часто затрудняет борьбу с ними. Вот почему распространение правды всегда будет более эффективной стратегией, чем участие в цензуре», — пишет Дуров.

Он добавил, что Telegram сотрудничает с 19-ю правительствами, чтобы распространять официальную информацию о коронавирусе, и призывает другие государства присоединиться к этой инициативе.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Свободу Лёхе!
Вполне разумно! ) На глазах растёт Доктор-Питер! Предвижу статью: "Как отличить Ложь от Правды"? Рассказывает.. Доктор-Питер! )
nuga
Минздрав со 2 июля стал скрывать смерти от вакцинации,поменяв коды в статистике.У нас теперь никто не умирает от вакцинации.Так что соцсети,инет правдивее властей,которая ни перед чем не останавливается в загоне под 100% вакцинацию.Партия Ковида опять пошла в наступление.
ЯКраснорецц
Только вот беда. Ложь всегда обыграет правду, чем сейчас и пользуются пропагандисты в росттв, как и в 30-40 годах в нацисткой Германии.
Можно всегда солгать так , что объяснит всё легко и просто.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний