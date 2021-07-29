Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается

Ситуация с коронавирусом в Москве быстро улучшается. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин 29 июля.

По словам градоначальника, число госпитализаций уменьшилось втрое по сравнению с пиком, пишет РИА Новости.

«Ситуация быстро улучшается, количество заболеваний с пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работают на ковид, с 23,5 тысячи до 12 тысяч. Высвобожденные койки сегодня работают на обычных пациентов в плановом порядке» — сказал Собянин.



Москва пока остается лидером по ежедневному приросту новых случаев, за минувшие сутки там насчитали 3 356 заболевших.