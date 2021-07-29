Роспотребнадзор продлил срок сдачи теста на коронавирус для россиян, вернувшихся из-за границы

Вернувшимся из-за рубежа непривитым россиянам дали больше времени на прохождение теста на коронавирус. Срок загрузки результата на портал госуслуг продлили с 3 до 4 дней. Соответствующее постановление 29 июля опубликовано на портале правовой информации.

«До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — следует из постановления, подписанного главным санитарным врачом России Анной Поповой.



Прибывающим из-за границы раньше давали три календарных дня. Если самолёт прилетал в Россию, например, поздно вечером, то, по сути, для сдачи и загрузки результатов ПЦР-теста оставалось всего двое суток. От скорости выполнения анализа, как правило, зависит цена ПЦР-теста.