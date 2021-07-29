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Генконсульство России в Стамбуле: Мы не горим, это соседи

В Генконсульстве РФ в Турции опровергли информацию о пожаре

Генеральное консульство России в Турции опровергло сообщения турецких СМИ о пожаре в дипмиссии в Стамбуле.

«В ряде турецких СМИ ошибочно была распространена информация о пожаре на территории Генерального консульства России в Стамбуле. В действительности пожар случился в близлежащем здании. По имеющейся информации, пожар ликвидирован», — говорится в сообщении Генконсульства 29 июля.

Тем временем лесные пожары бушуют на юге Турции. Дым затянул небо над курортами Антальи, два отеля в Мармарисе сегодня, 29 июля, пришлось эвакуировать. Отдыхающих выводят из гостиниц и в Бодруме, пишет Hurriyet.

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