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Байдарку австралийской спортсменки на Олимпиаде починили с помощью презерватива. А потом она выиграла две медали

Творчески подошли сервисмены к ремонту байдарки австралийской спортсменки Джессики Фокс, которой предстояло выступить на Олимпиаде. На повреждённый нос судна нанесли специальную смесь и натянули сверху презерватив, чтобы зафиксировать ее.

Видео необычного ремонта Джессика Фокс опубликовала 29 июля в своих социальных сетях. «Спорим, вы никогда не думали, что презервативы можно использовать для ремонта байдарок», — написала спортсменка.

Судя по всему, ремонт прошел успешно, ведь 27-летняя австралийка завоевала бронзовую медаль в финале гонок К1 (байдарка-одиночка) и золотую в гребном слаломе C-1 (каноэ-одиночка).

Надо отметить, что недостатка в презервативах у спортсменов на Олимпиаде нет. Организаторы раздают спортсменам на Играх тысячи изделий для безопасного секса, начиная с 1988 года. На Олимпиаде в Токио обещали раздать 160 тысяч презервативов. Официально это делается в рамках борьбы со СПИДом и ВИЧем, но сами спортсмены рассказывают совсем другие истории.

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