Творчески подошли сервисмены к ремонту байдарки австралийской спортсменки Джессики Фокс, которой предстояло выступить на Олимпиаде. На повреждённый нос судна нанесли специальную смесь и натянули сверху презерватив, чтобы зафиксировать ее.



Видео необычного ремонта Джессика Фокс опубликовала 29 июля в своих социальных сетях. «Спорим, вы никогда не думали, что презервативы можно использовать для ремонта байдарок», — написала спортсменка.