FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +23
73.61р86.92р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
4
Печать

Инспектор ДПС выронил пистолет Макарова из машины после введения плана «Перехват»

Упавшее на асфальт оружие испустило снопы искр. Инцидент привлек внимание мужчины. Он поднял пистолет и отнес его в полицию.

В ночь на 28 июля в полицию обратился петербуржец, который заявил, что из машины полиции, пронесшейся у дома 73 по Большому Сампсониевскому проспекту, выпал пистолет Макарова, сообщает 47 news.

По словам очевидца, упавший на асфальт предмет испустил снопы искр. Когда он подошел ближе, то понял, что это оружие. Вскоре выяснилось, что пистолет закреплен за капитаном отдельного спецбатальона ДПС регионального ГИБДД. Инспектор потерял оружие, когда после убийства на Пулковском шоссе экипаж получил сигнал о введении плана «Перехват».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

AlBerkut
Вот такие персонажи за мои налоги....
А кроме пистолета кадр больше ничего не потерял по пути?
WuhanRockCafe
Воображения не хватает - каким образом введение плана "Перехват" по случаю убийства на Пулковском привело к выпаданию пистолета из машины на Большом Сампсоньевском?
hal9000
Эт как я..помню на поезд опаздываю..ссать охота и билет дома оставил...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний