В ночь на 28 июля в полицию обратился петербуржец, который заявил, что из машины полиции, пронесшейся у дома 73 по Большому Сампсониевскому проспекту, выпал пистолет Макарова, сообщает 47 news.
По словам очевидца, упавший на асфальт предмет испустил снопы искр. Когда он подошел ближе, то понял, что это оружие. Вскоре выяснилось, что пистолет закреплен за капитаном отдельного спецбатальона ДПС регионального ГИБДД. Инспектор потерял оружие, когда после убийства на Пулковском шоссе экипаж получил сигнал о введении плана «Перехват».
Инспектор ДПС выронил пистолет Макарова из машины после введения плана «Перехват»
Упавшее на асфальт оружие испустило снопы искр. Инцидент привлек внимание мужчины. Он поднял пистолет и отнес его в полицию.
В ночь на 28 июля в полицию обратился петербуржец, который заявил, что из машины полиции, пронесшейся у дома 73 по Большому Сампсониевскому проспекту, выпал пистолет Макарова, сообщает 47 news.