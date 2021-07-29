Самое северное отделение Почты России на Земле Франца-Иосифа возобновило работу

Самое северное в мире отделение Почты России на берегу Северного Ледовитого океана возобновило работу после коронавирусных ограничений, сообщает пресс-служба макрорегиона Северо-Запад АО Почта России 29 июля.

Пункт расположен в бухте Тихая на территории архипелага Земля Франца-Иосифа. Он, как и прежде, будет работать в туристический сезон (вплоть до сентября) и обслуживать пассажиров круизных лайнеров.



Речь, в частности, идет о туристах, находящихся на борту атомного ледокола «50 лет Победы», который считается самым крупным в мире. Рейс отправился из Мурманска в июле 2021 года. В августе в бухту Тихую планируют зайти экспедиции на судах «Академик Вавилов» и «Иван Петров».

