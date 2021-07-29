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Самое северное отделение Почты России на Земле Франца-Иосифа возобновило работу

Отделение, расположенное на берегу бухты Тихой, будет работать только в туристический сезон. Оно обслуживает пассажиров круизных лайнеров, которые отправились в путешествие по Арктике.

Самое северное в мире отделение Почты России на берегу Северного Ледовитого океана возобновило работу после коронавирусных ограничений, сообщает пресс-служба макрорегиона Северо-Запад АО Почта России 29 июля.

Пункт расположен в бухте Тихая на территории архипелага Земля Франца-Иосифа. Он, как и прежде, будет работать в туристический сезон (вплоть до сентября) и обслуживать пассажиров круизных лайнеров.

Речь, в частности, идет о туристах, находящихся на борту атомного ледокола «50 лет Победы», который считается самым крупным в мире. Рейс отправился из Мурманска в июле 2021 года. В августе в бухту Тихую планируют зайти экспедиции на судах «Академик Вавилов» и «Иван Петров».

По данным РБК, стоимость билета на борт ледокола «50 лет Победы» составляет более 2,3 млн рублей. В стоимость похода включены обзорные полеты на вертолете и другие услуги.

Посещение арктического отделения почты является важным пунктом для путешественников. Оттуда они высылают открытки родственникам и друзьям, почтовые марки гасятся специальным календарным штемпелем.

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Комментарии (3)

ivan5_5e4d10fe646f6
Фейковое отделение как у нас было в Лавре. Показуха как мы умеем. В лавре уже закрылось. Лучше эти деньги потратьте на повышение зп тётенькам в окошках обычных отделений. А не на развлекуху кучки богатеев. Они наверно и не знают как и где свой адрес написать.
265947515
Неужели там такой трафик что без отделения почты никак? Кого они обслуживать будут в длительных промежутках между пароходами, белых медведей?
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