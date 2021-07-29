Петербуржец получил два года условно за визит в Пулково с гранатой в рюкзаке

Граната в рюкзаке обернулась для петербуржца уголовным делом. С ней он был задержан в аэропорту Пулково. Зачем мужчина с двумя высшими образованиями и безупречной характеристикой носил с собой взрывное устройство, так и осталось неясным.

Как рассказали 29 июля в объединённой пресс-службе судов Петербурга, петербуржец зашёл в пассажирский терминал 12 мая в 17:00, «имея умысел на незаконное ношение взрывных устройств». В рюкзаке у него была промышленно изготовленная ручная осколочная граната Ф-1 (в просторечии «лимонка»), снаряженная тротилом, массой 50–56 гр. и <...> взрыватель УЗРГМ (советский универсальный запал системы Вицени и А. А. Беднякова). «Лимонку» обнаружили сотрудники службы безопасности. Что она делала в рюкзаке, в пресс-службе судов пояснить затруднились, уточнив, что это не вошло в объём обвинения.