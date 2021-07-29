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Таксиста из Петербурга зарезали в Ленобласти. Смерти предшествовало замечание о парковке

Под Петербургом из-за неправильной парковки насмерть зарезали таксиста

Таксист из Петербурга погиб от ножа в Токсово. Его противником оказался человек с богатым уголовным прошлым и судимостью за убийство.

Как сообщает 47news 29 июля, накануне прохожий заметил окровавленного человека в автомобиле у 58 дома по улице Советов в Токсово. Приехавшая скорая забрала парня с ножевым ранением. По дороге в больницу он успел сообщить, что к нему подошёл незнакомец, потребовал переставить машину.

Водитель отказался переставлять автомобиль, тогда незнакомец достал нож. Пострадавший скончался в больнице.

пресс-служба СУ СК по Ленобласти

Через пару часов полиция задержала 60-летнего подозреваемого в убийстве. Он из Всеволожского района, а живет в бытовке у Северного склона в Токсово. Там же нашли два окровавленных ножа. Подозреваемого вычислили по камерам наблюдения. Мужчина уже сидел за убийство и за покушение на убийство. За решёткой он бывал чаще, чем на свободе. Вину в новом преступлении признал.

Фото: 47news.ru
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Погибший приехал в Петербург из Калининграда, работал таксистом. Насколько известно 47news, версия задержанного на допросе была такая: подошёл к машине и попросил закурить. Получил в ответ якобы пренебрежительный отказ со словом «козёл». Вспылил, мол, как так, и взялся за нож.

Фото: 47news.ru

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Комментарии (20)

nuga
Этот тип шел убивать,нож с собой всегда.Повод найдётся.Много людей ходят с ножами и спрашивают закурить или переставить машину? Нет,только,готовые зарезать.Пора ношение ножей приравнивать к ношению огнестрела.
Prayer room
Оказывается, не все потрошители–выходцы из северокавказского региона.
Подумал мужик, что жить в бытовке с фраерами как-то низко и порезал просто за замечание.
viking
вот так не ожидаешь чего от кого ожидать! больных в обществе только умножается, к сожалению
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