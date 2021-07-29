Таксист из Петербурга погиб от ножа в Токсово. Его противником оказался человек с богатым уголовным прошлым и судимостью за убийство.
Как сообщает 47news 29 июля, накануне прохожий заметил окровавленного человека в автомобиле у 58 дома по улице Советов в Токсово. Приехавшая скорая забрала парня с ножевым ранением. По дороге в больницу он успел сообщить, что к нему подошёл незнакомец, потребовал переставить машину.
Водитель отказался переставлять автомобиль, тогда незнакомец достал нож. Пострадавший скончался в больнице.
пресс-служба СУ СК по Ленобласти
Через пару часов полиция задержала 60-летнего подозреваемого в убийстве. Он из Всеволожского района, а живет в бытовке у Северного склона в Токсово. Там же нашли два окровавленных ножа. Подозреваемого вычислили по камерам наблюдения. Мужчина уже сидел за убийство и за покушение на убийство. За решёткой он бывал чаще, чем на свободе. Вину в новом преступлении признал.
Погибший приехал в Петербург из Калининграда, работал таксистом. Насколько известно 47news, версия задержанного на допросе была такая: подошёл к машине и попросил закурить. Получил в ответ якобы пренебрежительный отказ со словом «козёл». Вспылил, мол, как так, и взялся за нож.