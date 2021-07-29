Таксист из Петербурга погиб от ножа в Токсово. Его противником оказался человек с богатым уголовным прошлым и судимостью за убийство.



Как сообщает 47news 29 июля, накануне прохожий заметил окровавленного человека в автомобиле у 58 дома по улице Советов в Токсово. Приехавшая скорая забрала парня с ножевым ранением. По дороге в больницу он успел сообщить, что к нему подошёл незнакомец, потребовал переставить машину.



Водитель отказался переставлять автомобиль, тогда незнакомец достал нож. Пострадавший скончался в больнице.