Как сообщает 29 июля пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, сотрудники ведомства совместно с военнослужащими Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ приняли участие в масштабных учениях «Заслон-2021».
Целью тренировок была проверка готовности подразделений и войск к участию в обеспечении общественной безопасности. Во время «Заслона-2021» к учениям привлекали спецподразделения территориальных управлений Росгвардии, а также воинские части и соединения из разных округов войск национальной гвардии России.
ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Тренировки проводили в рамках подготовки к подобным мероприятиям в сентябре. Программа учений будет называться «Запад-2021».