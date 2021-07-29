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Росгвардейцы отрабатывали военные приемы на всероссийских учениях. Один из бойцов был четвероногий

Росгвардия приняла участие в масштабных учениях «Заслон-2021». Бойцы демонстрировали готовность блюсти общественную безопасность. К тренировкам подключили даже собаку

Как сообщает 29 июля пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, сотрудники ведомства совместно с военнослужащими Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ приняли участие в масштабных учениях «Заслон-2021».

Целью тренировок была проверка готовности подразделений и войск к участию в обеспечении общественной безопасности. Во время «Заслона-2021» к учениям привлекали спецподразделения территориальных управлений Росгвардии, а также воинские части и соединения из разных округов войск национальной гвардии России.

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Тренировки проводили в рамках подготовки к подобным мероприятиям в сентябре. Программа учений будет называться «Запад-2021».

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Комментарии (6)

kоt-obormot
Скоро тоже - и на пенсионерах.© (ЕдимРоссию)
nuga
С вакцинацией связано?Против кого они тренируются?
Чёрт Опасный
Выборы всё ближе.
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