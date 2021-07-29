В Петербурге исследования показали, что переболевшие коронавирусом женщины защищены антителами лучше мужчин

Лабораторная служба «Хеликс» и Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова проводят исследование с участием 1,5 тысячи человек, перенесших коронавирус. Специалисты выяснили, что у мужчин и женщин разная динамика изменений уровня антител в крови. У мужчин антитела IgG достигают пиковой концентрации на 45-е сутки после инфицирования и сохраняются на этом уровне до 60 суток, затем начинают снижаться. У женщин их концентрация тоже растет до 60 суток, но продолжает расти и дальше, рост может продолжаться до 180 суток. Об этом сообщила 29 июля Лабораторная служба «Хеликс».

Установлено также, что у перенесших COVID-19 в возрасте старше 50 лет в тяжелой форме антител вырабатывается вдвое больше, чем при легком течении болезни у этой же возрастной категории пациентов. Вообще, возраст, оказывается, — самый сильный фактор, влияющий на концентрацию антител IgG в крови после перенесенного ковида: в группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител было вдвое выше, чем у 20–30-летних, независимо от степени тяжести заболевания.

«Более высокие концентрации антител в старших возрастных группах потенциально можно объяснить тем, что у таких людей иммунная система сталкивалась с большим количеством антигенов в течение жизни и лучше реагирует на иммунизацию, чем у людей более молодого возраста», — предполагает Дмитрий Денисов, медицинский директор Лабораторной службы «Хеликс».