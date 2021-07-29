Вакцинация снижает риск заболеть коронавирусом в Петербурге в 20 раз

«Люди, в том числе и вакцинированные, госпитализируются в наши инфекционные больницы. Чаще всего это те жители, которые не успели пройти полный цикл вакцинации, или после введения второго компонента прошёл недостаточный период времени. По нашим оценкам, риск заболеть у пациентов, которые прошли полный цикл вакцинации, в 20 раз ниже, чем у тех, кто не вакцинировался», — отметил Лисовец.



Проректор ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова (Первого меда) по учебной работе Андрей Яременко добавил, что в их учреждении вакцинированных первой или второй дозой — около 10 % среди всех пациентов. Они болели не тяжелее, чем средняя тяжесть. И тяжелых осложнений у них не было. Ни один из вакцинированных не попал в реанимацию и не умер, отметил Яременко.

