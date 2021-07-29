FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +23
73.61р86.92р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
12
Печать

ФНС может получить право оперативно блокировать имущество бизнеса

Имущество должника предложили блокировать не по результатам проверки, а в «оперативном порядке»

Министерство финансов России и Федеральная налоговая служба готовят новый механизм борьбы с неуплатой налогов бизнесом. Налоговики могут получить право блокировать имущество должников не по итогам налоговой проверки, как сейчас, а в «оперативном порядке».

«Прорабатывается вопрос предоставления права налоговым органам фиксации имущества проверяемого в целях предотвращения возможности использования недобросовестными налогоплательщиками лазеек для уклонения от уплаты налогов, — цитирует в четверг, 29 июля, газета «Ведомости» собеседников в правительстве. — Сейчас с момента старта налоговой проверки «уклонисты» успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться. Инициатива направлена на пресечение такой практики».

Признаки возможного ухода от налогов «будут установлены по определенному риск-ориентированному подходу».

Сегодня юридическая фиксация обязательств в результате налоговых правонарушений — процесс длительный. Проверки затягиваются на годы. При этом отсутствуют механизмы, препятствующие выводу либо обременению активов, которые бы покрывали долги. За два года по результатам проверок налоговики выявили скрытых активов на 170 миллиардов рублей, отмечают в ФНС.

«Бизнес по факту останется без инструментов и времени на защиту своих интересов, поскольку такие решения будут приниматься не на основании результатов всей проверки, а на основании предварительных выводов, которые могут быть ошибочными», — комментирует президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

«Предварительные обеспечительные меры во время, а не по итогам налоговой проверки фактически означают поражение налогоплательщика в правах. Для расследования мошенничества есть уголовный процесс», — отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Деятельность любого бизнеса предполагает постоянное движение денег и других активов, поэтому каждый день работы бизнеса — это лазейка для вывода денег, — иронизирует, в свою очередь, адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович. — Безнадзорное и бездоказательное ограничение права собственности на период налоговой проверки — это гарантированная гибель бизнеса. Налоговый чиновник получит мощнейший инструмент давления на предпринимателя».

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

266109965
Хата с краю горит первой. Бизнес столько лет был "вне политики" и его так долго ничего не касалось, что вобщем-то - ешьте полной ложкой, господа предприниматели, то что заслужили.
Kbcbwsy
Что, собственно, удивляет?
Премьер-министром назначен человек, всю жизнь проработавший в налоговой и долгое время ее возглавлявший..
Тем самым были заданы приоритеты - не развитие экономики, не приоритеты роста, а "люди - новая нефть.."
Это все равно, что судьей назначить прокурора с 30-летним стажем - в башке у такового обвинительный уклон намертво сидит, он всю жизнь обвинял и сажал и просто не понимает, как может быть по другому..
То же и здесь - чувак не знает, что такое развитие экономики, но всю жизнь занимался сдиранием налогов - это он знает и умеет и видит приоритетом...
Печенеги и половцы
Плано переходят на жизнь по понятиям, как говорится - с чего начали, тем и закончат. Какое право?!, все будем тварями дрожащими.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний