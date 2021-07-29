ФНС может получить право оперативно блокировать имущество бизнеса

Министерство финансов России и Федеральная налоговая служба готовят новый механизм борьбы с неуплатой налогов бизнесом. Налоговики могут получить право блокировать имущество должников не по итогам налоговой проверки, как сейчас, а в «оперативном порядке».



«Прорабатывается вопрос предоставления права налоговым органам фиксации имущества проверяемого в целях предотвращения возможности использования недобросовестными налогоплательщиками лазеек для уклонения от уплаты налогов, — цитирует в четверг, 29 июля, газета «Ведомости» собеседников в правительстве. — Сейчас с момента старта налоговой проверки «уклонисты» успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться. Инициатива направлена на пресечение такой практики».



Признаки возможного ухода от налогов «будут установлены по определенному риск-ориентированному подходу».



Сегодня юридическая фиксация обязательств в результате налоговых правонарушений — процесс длительный. Проверки затягиваются на годы. При этом отсутствуют механизмы, препятствующие выводу либо обременению активов, которые бы покрывали долги. За два года по результатам проверок налоговики выявили скрытых активов на 170 миллиардов рублей, отмечают в ФНС.



«Бизнес по факту останется без инструментов и времени на защиту своих интересов, поскольку такие решения будут приниматься не на основании результатов всей проверки, а на основании предварительных выводов, которые могут быть ошибочными», — комментирует президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.



«Предварительные обеспечительные меры во время, а не по итогам налоговой проверки фактически означают поражение налогоплательщика в правах. Для расследования мошенничества есть уголовный процесс», — отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.



«Деятельность любого бизнеса предполагает постоянное движение денег и других активов, поэтому каждый день работы бизнеса — это лазейка для вывода денег, — иронизирует, в свою очередь, адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович. — Безнадзорное и бездоказательное ограничение права собственности на период налоговой проверки — это гарантированная гибель бизнеса. Налоговый чиновник получит мощнейший инструмент давления на предпринимателя».

