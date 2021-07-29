Коронавирусная статистика в Петербурге пошла в рост впервые за неделю

Во всех российских регионах за сутки зафиксировали 23 270 случаев COVID-19 (накануне их было 22 420 ). Лидером по ежедневному приросту остается Москва, на которую приходится 3 356 заболевших. Петербург второй день подряд держится на второй строчке с 1 925 . Вчера этот показатель был 1 918 . С 22 июля, когда насчитали 1 943 новых инфицицрованных, ежедневный прирост в городе снижался.



Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о 31 243 обследованных за 24 часа. Общее число заболевших в Петербурге составляет 524 895 .