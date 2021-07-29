Во всех российских регионах за сутки зафиксировали
Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о
С начала пандемии в России выявили
Всего в мире насчитали почти 196 миллионов заболевших.
Коронавирусная статистика в Петербурге пошла в рост впервые за неделю
Число новых случаев COVID-19 в Петербурге чуть выросло. Это следует из данных оперативного штаба от 29 июля.
Во всех российских регионах за сутки зафиксировали
Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о
С начала пандемии в России выявили
Всего в мире насчитали почти 196 миллионов заболевших.
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