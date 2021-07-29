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Коронавирусная статистика в Петербурге пошла в рост впервые за неделю

Число новых случаев COVID-19 в Петербурге чуть выросло. Это следует из данных оперативного штаба от 29 июля.

Во всех российских регионах за сутки зафиксировали 23 270 случаев COVID-19 (накануне их было 22 420). Лидером по ежедневному приросту остается Москва, на которую приходится 3 356 заболевших. Петербург второй день подряд держится на второй строчке с 1 925. Вчера этот показатель был 1 918. С 22 июля, когда насчитали 1 943 новых инфицицрованных, ежедневный прирост в городе снижался.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о 31 243 обследованных за 24 часа. Общее число заболевших в Петербурге составляет 524 895.

С начала пандемии в России выявили 6 218 502 случая COVID-19. Большинство заразившихся россиян (5 568 363) смогли вылечиться.

Всего в мире насчитали почти 196 миллионов заболевших.

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Комментарии (5)

ADVISER
Мне одному статистика по короне напоминает ценники в гипермаркетах (99,99 руб) : 799, 1915, 1934 ? Немножко меньше круглых цифр ?
dkf
Приводят количество заболевших, но не приводят какой это процент от обследуемых. Понятно, что с увеличением количества тестов увеличивается и число выявленных случаев. Но рост ли это?
266097700
Отгремел вмф-ный салют,
И корона опять тут как тут...
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