На Рябовском шоссе в Петербурге случилось ДТП с участием трамвая «Чижик» и фургона «Почты России». Фотографии с места аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП» 29 июля.
На опубликованных в группе фото и видео заметно, что внешняя часть автомобиля «вспорота», на ней видна вмятина.
В пресс-службе «Почты России» «Фонтанке» сообщили, что в результате ДТП никто из пассажиров и водителей транспортных средств не пострадал. Были зафиксированы повреждения исключительно технического характера.
Кроме того, почтовые отправления, которые находились в фургоне, переместили в другой транспорт компании. Их пообещали доставить клиентам вовремя.
По факту произошедшего продолжают вести расследование.