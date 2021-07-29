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На Рябовском шоссе в Петербурге дорогу не поделили «Чижик» и фургон «Почты России»

В Петербурге столкнулись трамвай «Чижик» и машина «Почты России»

На Рябовском шоссе в Петербурге случилось ДТП с участием трамвая «Чижик» и фургона «Почты России». Фотографии с места аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП» 29 июля.

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На опубликованных в группе фото и видео заметно, что внешняя часть автомобиля «вспорота», на ней видна вмятина.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В пресс-службе «Почты России» «Фонтанке» сообщили, что в результате ДТП никто из пассажиров и водителей транспортных средств не пострадал. Были зафиксированы повреждения исключительно технического характера.

Кроме того, почтовые отправления, которые находились в фургоне, переместили в другой транспорт компании. Их пообещали доставить клиентам вовремя.

По факту произошедшего продолжают вести расследование.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (3)

Mr.Long
Больше похоже на то, что грузовик поворачивал направо, а в него въехал трамвай. После чего грузовик развернуло. поэтому и кажется, что он ехал по выделенке.
f0ntan
Грузовик почты на трамвайной выделенке
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