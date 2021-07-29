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Неподалёку от психбольницы на Пряжке задержали голого купальщика. В его детских уроках плавания увидели сексуальный подтекст

В Коломне задержали мужчину, подозреваемого в сексуальных приставаниях к 10-летним мальчикам

На любителя оголиться перед публикой пожаловались дети в Коломне. После сеанса эксгибиционизма последовали вещи поужаснее.

Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, тремя днями ранее на номер 112 позвонил несовершеннолетний купальщик. Мальчик охлаждался в реке Пряжке, неподалёку от психиатрической больницы. Он рассказал, что вместе с ребятнёй в воде плескался голый мужчина, который под предлогом уроков плавания трогал за половые органы мальчиков 10 лет.

На место выехали полицейские. Они задержали 34-летнего приезжего из Башкортостана. После непродолжительного разговора мужчину поместили в психоневрологический диспансер, а затем отправили в изолятор временного содержания. В прошлом у его есть судимости за кражу, причинение тяжкого и среднего вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

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