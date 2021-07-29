Партия «Новые люди» предлагает сэкономить на зарплатах петербургских депутатов

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди» Поделиться Поделиться







Партия «Новые люди» предлагает действующим депутатам Петербурга уже сейчас отказаться от ежемесячных зарплат, перелетов бизнес-классом и дорогих машин, арендуемых и обслуживаемых за счет налогоплательщиков. Политики могут работать на общественных началах, как это происходит в других регионах.

«Зарплаты из бюджета нужно платить только спикеру, вице-спикеру, председателям комитетов и депутатам, которые работают на постоянной основе. Остальным жалование можно сократить — и таким образом сэкономить достаточно большое количество бюджетных средств. Парламент Петербурга нуждается в успешных людях разных профессий. А сейчас почти любой профессионал по закону должен оставить основное место работы, если избрался депутатом. Мы же хотим, чтобы наш парламент был более эффективным», — считает лидер партии «Новые люди» в Петербурге Дмитрий Павлов.



Как отмечает заместитель председателя партии «Новые люди» и кандидат в Госдуму Александр Даванков, зарплату депутатам фактически платит исполнительная власть, что лишает народного избранника независимости.

«Каждый депутат должен идти в парламент по велению сердца, стремиться что-то изменить в городе, а не улучшить свое финансовое положение. Аналогичная реформа уже прошла во всей стране. В Москве, например, в 2014 году. Могу сказать, что это привело к увеличению градуса дискуссий. И Санкт-Петербургу это тоже бы пошло на пользу», — говорит Александр Даванков.

Сейчас только в Чечне и Петербурге каждый депутат получает зарплату. В остальных регионах вознаграждение за труд народного избранника предусматривается только для тех, кто все рабочее время тратит на депутатские обязанности. В Петербурге, где такой практики нет, за год только на зарплаты 50 депутатов уходит около 85 млн рублей. Также народным избранникам положен целый ряд оплачиваемых из бюджета привилегий.

«Мы посчитали, что на сегодняшний день есть возможность сэкономить порядка 270 млн рублей в год, выделяемых на содержание депутатов Законодательного собрания. Или более 1 млрд рублей за всю работу нового созыва. Думаю, на это должно быть добровольное желание самих депутатов. Поэтому мы призываем народных избранников отказаться от зарплаты и сопутствующих расходов», — дополняет кандидат от Новых людей в Петербурге Дмитрий Панов.

Представители партии «Новые люди» запустили флешмоб: они призывают депутатов, кандидатов и жителей высказывать мнение по поводу инициативы. И размещать его в соцсетях с хэштегом #ДепутатыБезЗарплаты.

При этом поправки, необходимые для перевода депутатов на общественный режим работы, могут принять уже этой осенью. Если прогнозы экспертов сбудутся, то представители «Новых людей» войдут в состав парламента по итогам выборов. По оценке политолога Максима Жарова, сейчас эта партия входит в пятерку самых популярных и «угрожает вытеснить с четвёртого места справедливороссов». В прошлом году «Новые люди» прошли в четыре региональных парламента.

Другие партии, участвующие в выборах 17–19 сентября, инициативу пока не поддержали. На места в региональных парламентах и Госдуме уже претендует несколько десятков партии, среди которых «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

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