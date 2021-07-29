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Самосвал с песком опрокинулся на «Скандинавии» и занял две полосы в сторону Петербурга

ДТП с грузовиком произошло утром 29 июля на 54-м километре трассы А-181 «Скандинавия». Там опрокинулся на бок самосвал, гружённый песком.

Судя по видео, опубликованному в сообществе «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», две полосы в сторону Петербурга на этом участке оказались полностью заблокированы.

В свою очередь, читатель Кирилл сообщил «Фонтанке», что данный участок трассы временно перекрывали, сейчас же машины пропускают частично.

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