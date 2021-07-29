В российских вузах планируют ввести курсы киберспорта

Правительство РФ планирует до конца 2022 года ввести в российских вузах курсы киберспорта. Об этом, ссылаясь на «дорожную карту» развития интернет-технологий в России, которую утвердила комиссия во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, 29 июля сообщает «Коммерсантъ».



Уточняется, что речь идёт как о введении курсов для развития дополнительных навыков, так и о подготовке разработчиков игр. Инициатором идеи выступил «Ростелеком». В компании уверены, что компьютерные игры развивают интерес студентов к обучению, когнитивные способности и навыки командной работы.



Предполагается, что программы будут также включать занятия по анализу данных, использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента.

