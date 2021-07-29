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В российских вузах планируют ввести курсы киберспорта

Высшее образование в России дополнят киберспортом

Правительство РФ планирует до конца 2022 года ввести в российских вузах курсы киберспорта. Об этом, ссылаясь на «дорожную карту» развития интернет-технологий в России, которую утвердила комиссия во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, 29 июля сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что речь идёт как о введении курсов для развития дополнительных навыков, так и о подготовке разработчиков игр. Инициатором идеи выступил «Ростелеком». В компании уверены, что компьютерные игры развивают интерес студентов к обучению, когнитивные способности и навыки командной работы.

Предполагается, что программы будут также включать занятия по анализу данных, использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента.

Объём финансирования всей программы до 2024 года составит 17,6 миллиарда рублей, из которых 8,6 миллиарда выделят из федерального бюджета.

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Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
Нипадёт. Робот Фёдор не настолько поворотлив как герои на экране.
197655194
В ИТМО давно есть, а эти все планируют
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