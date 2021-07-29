По данным компании, с 02:12 ночи все потребители, попавшие в зону отключения, получили электроэнергию. Без света грозовой ночью их оставило технологическое нарушение на оборудовании
По словам жителей, фонарики в квартирах включили около полуночи. Жалобы поступали от горожан с улиц Бородачёва, Константиновской, Разводной.
В дома Нового Петергофа вернули электричество, пропавшее в грозу
Электроснабжение жилых домов в Петродворцовом районе Петербурга полностью восстановлено. Об этом «Фонтанке» 29 июля сообщили в компании «Россети Ленэнерго».
По данным компании, с 02:12 ночи все потребители, попавшие в зону отключения, получили электроэнергию. Без света грозовой ночью их оставило технологическое нарушение на оборудовании