Трое российских миллиардеров и «Роснефть» начали судиться в Лондоне с издателем книги «Люди Путина»

Интересы истцов представляет один из самых высокооплачиваемых адвокатов Великобритании, специалист по делам о диффамации Хью Томлинсон. Он уверяет, что все миллиардеры обратились к нему независимо друг от друга. Автором книги, вызвавшей возмущение богатых россиян, является бывшая журналистка Financial Times в России Кэтрин Белтон.

В Лондоне 28 июля состоялось предварительное заседание суда по иску трех российских миллиардеров (Михаила Фридмана, Романа Абрамовича и Петра Авена) и госкомпании «Роснефть» к издателю книги «Люди Путина» HarperCollins Publishers. Об этом пишет The Bell.

Абрамович и «Роснефть» заявили иски и к ней, и к издателю. Авен, Фридман и Шалва Чигиринский требуют сатисфакции только от издателя. В ходе слушаний Томлинсон заявил, что Белтон в книге называет Абрамовича «кассиром Путина» и утверждает, что клуб «Челси» он купил якобы по личному указанию российского президента. Защита ответила, что вывод неоднозначен, а в книге приводятся и контраргументы.



Причем в ходе заседания суда выяснилось, что HarperCollins уже согласилось исключить из будущих изданий фрагменты, которыми недовольны Фридман и Авен, с ними заключили соглашение. Защита уверяет, что изменения коснутся всего трех абзацев.



Книга Кэтрин Белтон была опубликована в мае 2020 года под названием «Люди Путина: как КГБ захватил Россию, а затем взялся за Запад».

