Спасатели достали из Мойки в Петербурге едва живого купальщика

Мужчина едва не погиб во время заплыва по Мойке в Петербурге. Переплывая реку, он неверно оценил собственные силы.



Спасательная операция развернулась на Мойке вечером 28 июля. Помощь потребовалась компании молодых людей, которые нырнули в воду с набережной. Переплыть реку пытались трое, один в процессе ушёл под воду и не вынырнул. Заметившие неладное прохожие своевременно обратились в экстренные службы.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, тонувшего удалось спасти. Мужчину извлекли из воды, оказали первую помощь и передали медикам. Его госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.

