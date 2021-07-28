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Спасатели достали из Мойки в Петербурге едва живого купальщика

Мужчина едва не погиб во время заплыва по Мойке в Петербурге. Переплывая реку, он неверно оценил собственные силы.

Спасательная операция развернулась на Мойке вечером 28 июля. Помощь потребовалась компании молодых людей, которые нырнули в воду с набережной. Переплыть реку пытались трое, один в процессе ушёл под воду и не вынырнул. Заметившие неладное прохожие своевременно обратились в экстренные службы.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, тонувшего удалось спасти. Мужчину извлекли из воды, оказали первую помощь и передали медикам. Его госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.

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Комментарии (2)

Vikilein
Вот зачем лезть пьяным в воду, особенно, если плавать не умеют.
Мойка не шире 20-ти метров.
Жора__
естественно, он был трезвый и не под солью, а просто спортсмен.)))
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