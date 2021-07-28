FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +24
73.61р86.92р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
3
Печать

Басист ZZ Top скончался в возрасте 72 лет

Басист американской рок-группы ZZ Top Джохеф «Дасти» Хилл умер в возрасте 72 лет. Об этом 28 июля вечером сообщает Variety.

Причина смерти не указывается. «Мы опечалены сегодняшней новостью о том, что наш товарищ Дасти Хилл скончался во сне дома в Хьюстоне, штат Техас. Нам, наряду с легионами поклонников ZZ Top по всему миру, будет не хватать его присутствия и доброго характера», — говорится в заявлении гитариста и вокалиста группы Билли Гиббонса и барабанщика Фрэнка Бирда.

Ранее в июле Гиббонс и Бирд впервые за более чем 50 лет выступали без Хилла. Они говорили, что басисту пришлось обратиться за медицинской помощью из-за «проблем с бедром».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

virtvid
мда, пошел слушать afterburner
Евгений Литвинец
Какой звук! Пошёл слушать Rough boy и ностальгировать.
anseme
R.I.P
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний