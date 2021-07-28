Басист американской рок-группы ZZ Top Джохеф «Дасти» Хилл умер в возрасте 72 лет. Об этом 28 июля вечером сообщает Variety.
Причина смерти не указывается. «Мы опечалены сегодняшней новостью о том, что наш товарищ Дасти Хилл скончался во сне дома в Хьюстоне, штат Техас. Нам, наряду с легионами поклонников ZZ Top по всему миру, будет не хватать его присутствия и доброго характера», — говорится в заявлении гитариста и вокалиста группы Билли Гиббонса и барабанщика Фрэнка Бирда.
Ранее в июле Гиббонс и Бирд впервые за более чем 50 лет выступали без Хилла. Они говорили, что басисту пришлось обратиться за медицинской помощью из-за «проблем с бедром».