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Последний член ГКЧП, руководивший советской космической отраслью, скончался. Он рассказывал «Фонтанке», как СССР погубила гуманность

Умер экс-глава советской космической отрасли, последний член ГКЧП

На 90-м году жизни умер бывший глава Министерства общего машиностроения СССР, последний из остававшихся в живых членов ГКЧП Олег Бакланов. Об этом в своем Twitter 28 июля сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Бакланов родился в Харькове в 1932 году, работал на Харьковском приборостроительном заводе, дослужился до директора предприятия. В 1976 году стал замминистра общего машиностроения СССР, с 1983 по 1988 годы — министр. В этом качестве курировал создание космического комплекса «Энергия-Буран», ракеты-носителя «Зенит», долговременных орбитальных станций «Салют-7» и «Мир».

В ночь с 18 на 19 августа 1991 г. Олег Бакланов вошел в состав Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), был одним из самых радикальных его участников. Требовал ареста президента РФ Бориса Ельцина. Когда путч провалился, был арестован, позже амнистирован решением Госдумы. В конце 2010-х являлся советником гендиректора Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С. П. Королева.

Олег Бакланов давал большое интервью «Фонтанке», в котором рассказывал о том, как СССР погубила гуманность, и о том, почему он решил вступить в ГКЧП.

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Комментарии (5)

hal9000
Народ все ищет виноватых...из холопства никак не вылезет..
Danik
Крикалева из Роскосмоса выгнали. Последний спец был.
И эти уйдут!
По нотам там тогда всё разыграли.
Большие люди продали СССР. Вот и сдавали Державу предатели вовсю.
Хотели потомственно володеть богатствами страны.
Теперь они при деньгах и в тени.
Ширмы же стоят у власти и работают на уводе и отмыве денег.
paniker
Да ,как бы,он никто ! И полно живых ,реальных деятелей!
Мокашов,Самсонов ,эти гораздо выше были!
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