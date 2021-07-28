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Бывший форвард «Зенита» Дриусси попрощался с Петербургом

Экс-нападающий футбольного клуба «Зенит» окончательно покинул Петербург. Перед отлетом 28 июля он опубликовал в своём инстаграме фотографию с видом на взлетную полосу Пулково из самолёта.

«Пока, Россия! Спасибо за всё», — написал Дриусси.

Фото: Скриншот Instagram.com
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Напомним, Дриусси выкупил свой контракт у «Зенита», чтобы продолжить карьеру в одном из клубов MLS — главной футбольной лиги США.

Себастьян Дриусси провел в составе сине-бело-голубых 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

Фото: Скриншот Instagram.com

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Комментарии (3)

Свободу Лёхе!
А мне понравилось как он играет! ) Другое дело, что ему всегда(!), за редким исключением, приходилось в Зените играть не там, где он хочет но.., за это ему, видимо, и платили..) Когда играл там, где желал - Огонь! ) И вообще, такое ощущение, что их брали для того, чтобы наши посмотрели на то, каким бывает Настоящий Футбол, хотя бы на тренировках..)
michailPotapov
очень слабый игрок
за национальную сборную за 6 лет 8 матчей видимо товарищеских.
Купили за огромные деньги видимо отмыли
Kot Piter
Счастливого пути!
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