Экс-нападающий футбольного клуба «Зенит» окончательно покинул Петербург. Перед отлетом 28 июля он опубликовал в своём инстаграме фотографию с видом на взлетную полосу Пулково из самолёта.
«Пока, Россия! Спасибо за всё», — написал Дриусси.
Напомним, Дриусси выкупил свой контракт у «Зенита», чтобы продолжить карьеру в одном из клубов MLS — главной футбольной лиги США.
Себастьян Дриусси провел в составе сине-бело-голубых 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.