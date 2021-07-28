А мне понравилось как он играет! ) Другое дело, что ему всегда(!), за редким исключением, приходилось в Зените играть не там, где он хочет но.., за это ему, видимо, и платили..) Когда играл там, где желал - Огонь! ) И вообще, такое ощущение, что их брали для того, чтобы наши посмотрели на то, каким бывает Настоящий Футбол, хотя бы на тренировках..)