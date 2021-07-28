Глава Роспотребнадзора заявила об особом пути России в борьбе с коронавирусом. Локдаун — не выход

Локдаун оказался неэффективной мерой борьбы с пандемией. Об этом 28 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире общества «Знание» во «ВКонтакте».



«Некоторые страны прошли по этому пути (введения локдауна. — Прим. ред.) ни один, ни два, а уже четыре раза. Поэтому раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство — локдаун», — подчеркнула она.



По словам Поповой, у России есть другой путь: «свой алгоритм действий и система Роспотребнадзора». По данным главного санитарного врача, на крупных промышленных предприятиях строго соблюдали санитарные правила, а затем привили большую часть сотрудников, что позволило избежать вспышек коронавируса. Официально в России локдаун вводился с апреля по май 2020 года, однако отдельные меры в некоторых регионах действуют до сих пор.

