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Глава Роспотребнадзора заявила об особом пути России в борьбе с коронавирусом. Локдаун — не выход

Глава Роспотребнадзора считает локдаун неэффективным в борьбе с коронавирусом

Локдаун оказался неэффективной мерой борьбы с пандемией. Об этом 28 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире общества «Знание» во «ВКонтакте».

«Некоторые страны прошли по этому пути (введения локдауна. — Прим. ред.) ни один, ни два, а уже четыре раза. Поэтому раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство — локдаун», — подчеркнула она.

По словам Поповой, у России есть другой путь: «свой алгоритм действий и система Роспотребнадзора». По данным главного санитарного врача, на крупных промышленных предприятиях строго соблюдали санитарные правила, а затем привили большую часть сотрудников, что позволило избежать вспышек коронавируса. Официально в России локдаун вводился с апреля по май 2020 года, однако отдельные меры в некоторых регионах действуют до сих пор.

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Комментарии (11)

nuga
Залепетала в ответ на акцию Иммунный ответ.Собраны подписи граждан со всей страны и переданы власти.В новый дивный мир народ не хочет идти и на местах в регионах власть не так монолитна в загоне людей,это показала акция*.Вакцинация в том виде с загоном,угрозами,дискриминацией не имеет ничего общего с здоровьем,а явная политическая подоплека с неясными целями,резюмировала организатор Иммунного ответа.* Народ не скот,чтобы за него решали и им распоряжались*-подвела итог акции активистка.
Maxi 555
Мошенничество наше всё Не трогайте святыни.
Dazdraperma
Не, ну если абстрагироваться от эмоций... По сравнению с тем коронобесием, что творится в подавляющем большинстве стран мира, действия мадам Поповой хоть и бессмысленны, хаотичны и неэффективны - но зато привнесенный ей и ее ведомством вред гораздо меньше, чем можно было бы ожидать. Может быть, тот, кто ее туда назначил - он это специально сделал? Может быть, ее наградить? За минимизацию возможного вреда народонаселению страны.
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