В пресс-службе перевозчика «Фонтанке» подтвердили, что борт по решению экипажа был перенаправлен в более спокойное место из-за метеоусловий.
По данным Flightradar24, самолёт успешно сел в республиканском центре.
Из-за грозы отдыхавшие в Симферополе петербуржцы приземлились в Петрозаводске
Самолёту авиакомпании «Россия» вечером 28 июля пришлось вместо петербургского Пулково садиться на аэровокзале Петрозаводска. В итоге дома жители города окажутся лишь после девяти часов, если погода позволит.
В пресс-службе перевозчика «Фонтанке» подтвердили, что борт по решению экипажа был перенаправлен в более спокойное место из-за метеоусловий.
По данным Flightradar24, самолёт успешно сел в республиканском центре.
28 июля 2021, 19:30Над Петербургом нависла грозовая туча. Она уже атакует Лахта Центр
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