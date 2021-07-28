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Из-за грозы отдыхавшие в Симферополе петербуржцы приземлились в Петрозаводске

Самолёту авиакомпании «Россия» вечером 28 июля пришлось вместо петербургского Пулково садиться на аэровокзале Петрозаводска. В итоге дома жители города окажутся лишь после девяти часов, если погода позволит.

В пресс-службе перевозчика «Фонтанке» подтвердили, что борт по решению экипажа был перенаправлен в более спокойное место из-за метеоусловий.

По данным Flightradar24, самолёт успешно сел в республиканском центре.

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Комментарии (13)

gramm
Википедия: "Аэровокза́л (от др.-греч. ἀέριος — «воздушный» + англ. Vauxhall — «вокзал») или терминал аэропо́рта — здание для обслуживания пассажиров воздушного транспорта и операций с багажом".
Поэтому сомнительно, что самолет может " садиться на аэровокзале".
AlBerkut
А я гроза в Питере. 😉
Хрен вы куда прилетите, только начал😎😂😂😂😂😂
ArturPirogkov
Я лечу на этом борту. Сидим в Петрозаводске в самолете.
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