Депутаты решили допустить в петербургские парки рекламу. Поправки внесли за два дня до принятия закона

Депутаты петербургского ЗакСа 28 июля приняли в третьем окончательном чтении изменения в городской закон о зеленых насаждениях. Незадолго до этого под сень деревьев завели рекламные конструкции.



Как сообщает 28 июля Законодательное собрание, принятым документом определяется исполнитель полномочий «по расчету фактической обеспеченности населения Санкт-Петербурга территориями ЗНОП», уточняется состав и необходимая точность «ориентирующей информации», а также «расширяется перечень объектов, которые могут быть размещены на территории ЗНОП».