Депутаты решили допустить в петербургские парки рекламу. Поправки внесли за два дня до принятия закона

Депутаты петербургского ЗакСа 28 июля приняли в третьем окончательном чтении изменения в городской закон о зеленых насаждениях. Незадолго до этого под сень деревьев завели рекламные конструкции.
Как сообщает 28 июля Законодательное собрание, принятым документом определяется исполнитель полномочий «по расчету фактической обеспеченности населения Санкт-Петербурга территориями ЗНОП», уточняется состав и необходимая точность «ориентирующей информации», а также «расширяется перечень объектов, которые могут быть размещены на территории ЗНОП».
Это действительно так: из второго чтения законопроект вышел с таким разрешительным перечнем элементов благоустройства: ограждения, городские скульптуры, детское игровое оборудование, спортивное оборудование, информационные щиты, уличная мебель, уличные часы, урны, нестационарные туалеты, беседки, велопарковки и т.д. Чего не было в этот списке, так это рекламных конструкций. Более того, специально указывалось: «В границах территорий зеленых насаждений общего пользования запрещается предоставление земельных участков для размещения объектов капитального строительства и некапитальных объектов (включая автостоянки, гаражи, рекламные конструкции)».
Перед третьим чтением, как видно на сайте ЗакСа, в проект внесли поправки и эту формулировку исключили. Рекламные конструкции попали в число разрешенных. Кроме того, проект пополнился абзацем, который допускает в парках и скверах объекты по «реализации экскурсионных билетов, цветов, газетно-журнальной продукции, продукции религиозного содержания», «торговых тележек, используемых для реализации кондитерских и выпечных изделий, мороженого, безалкогольных напитков», «сезонных объектов для торговли игрушками, воздушными шариками, сувенирной продукцией» и «сезонных объектов общественного питания (летних кафе) без реализации алкогольной продукции».