Экс-глава управления ФАС по борьбе с картелями подал иск к бывшему работодателю

Сам Тенишев комментировать ситуацию до решения суда отказался. В пресс-службе ФАС ограничились следующей формулировкой: «Увольнение осуществлено в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе. ФАС России будет отстаивать свою позицию в суде».

По данным «Фонтанки», первое заседание назначено на 29 июля. Тенишев считает недействительным приказ о своем увольнении. Как известно «Фонтанке», оно формально произошло в соответствии со ст. 59.2 ФЗ № 79-ФЗ (в связи с утратой доверия).

Андрей Тенишев, как и ряд других сотрудников Федеральной антимонопольной службы, покинул ведомство после смены руководства: на место многолетнего глава ФАС Игоря Артемьева пришел бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский. Считается, что одним из критериев назначения стали его успехи в сдерживании тарифов ЖКХ во время работы в Смольном.

В интервью «Новой газете» Тенишев позже отметил, что с новым директором у них оказались разные взгляды на антимонопольное регулирование. «Максим Алексеевич считает, что надо регулировать мягко, путем медиации, и я с уважением отношусь к его позиции. На самом деле это была бы правильная история, если б у нас все было спокойно, экономика росла и процветала, — говорил он. — Много ли добьешься уговорами, если на кону миллиарды картельной прибыли? Это коренное противоречие, и мне надо было уйти». На съезде партии «Яблоко» Артемьев подчеркнул, что после перестановок ФАС фактически свернула антикартельную деятельность.