Высеченные в скалах Онежского озера и Белого моря древние изображения включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО — заявку Карелии на ассамблее в Париже одобрили.
«Петроглифы Карелии — объект ЮНЕСКО!!!» — написал на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Артур Парфёнчиков.
В Карелии развивают инфраструктуру, связанную с туристической привлекательностью петроглифов. Защитный павильон «Бесовы следки», который был недоступен для посетителей с 1999 года, открыли в мае 2021 года. Он и наскальные изображения «Петроглифы Залавруга» войдут в единый туристско-рекреационный комплекс в Беломорском районе.