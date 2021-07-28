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Карельские петроглифы вошли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Высеченные в скалах Онежского озера и Белого моря древние изображения включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО — заявку Карелии на ассамблее в Париже одобрили.

«Петроглифы Карелии — объект ЮНЕСКО!!!» — написал на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Артур Парфёнчиков.

В Карелии развивают инфраструктуру, связанную с туристической привлекательностью петроглифов. Защитный павильон «Бесовы следки», который был недоступен для посетителей с 1999 года, открыли в мае 2021 года. Он и наскальные изображения «Петроглифы Залавруга» войдут в единый туристско-рекреационный комплекс в Беломорском районе.

Онежские петроглифы — наскальные памятники монументального изобразительного творчества первобытной эпохи в Пудожском районе Карелии, на восточном побережье Онежского озера. Датируются IV—III тысячелетиями до нашей эры.

Беломорские петроглифы расположены в Беломорском районе на островах реки Выг и датируются IV-III тысячелетием до нашей эры.

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