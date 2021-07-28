Умер сын легендарного ленинградского тренера Владимира Кондрашина

Последние две недели Юрий Кондрашин находился в Госпитале для ветеранов войн на ИВЛ. Справиться с болезнью у него так и не получилось.



Мать Юрия умерла в 2020 году, отец — в 1999 году. Братьев и сестер у него не было.

Владимир Кондрашин — легендарный петербургский тренер по баскетболу. Под его руководством сборная СССР впервые в 1972 году вырвала золото Олимпиады у США. Этой исторической победе посвящен один из самых кассовых российских кинофильмов «Движение вверх». Подробнее о нем читайте в материале «Фонтанки».