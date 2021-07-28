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Умер сын легендарного ленинградского тренера Владимира Кондрашина

В ночь с 27 на 28 июля в Петербурге скончался Юрий Кондрашин — сын легендарного баскетбольного тренера Владимира Кондрашина. Как сообщили «Фонтанке» в городской федерации баскетбола, смерть наступила в результате коронавируса.

Последние две недели Юрий Кондрашин находился в Госпитале для ветеранов войн на ИВЛ. Справиться с болезнью у него так и не получилось.

Мать Юрия умерла в 2020 году, отец — в 1999 году. Братьев и сестер у него не было.

Владимир Кондрашин — легендарный петербургский тренер по баскетболу. Под его руководством сборная СССР впервые в 1972 году вырвала золото Олимпиады у США. Этой исторической победе посвящен один из самых кассовых российских кинофильмов «Движение вверх». Подробнее о нем читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

264901471
Появилась информация, что сегодня утром умер великий тренер по легкой атлетике Андреев Алексей Викторович - Сеич. Заслуженный тренер СССР и РФ
walker-СПб
той исторической победе посвящен один из самых кассовых российских кинофильмов «Движение вверх».
Я не видел, но насколько помню, данный фильм был настолько правдив, что родственники баскетболистов на создателей даже в суд подали.
Mazzzz
Вечная память тебе Юра ! Замечательный был человек с очень трагической судьбой …
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