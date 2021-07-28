Петербургу подвезли ещё «Спутника V». Смольный не устаёт звать на прививку

Ещё 22 200 комплектов доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») доставили 28 июля на фармбазу Петербурга. Препарат расфасован по 2 дозы в ампуле, сообщили в Смольном.
«Город делает все необходимое, чтобы сохранить высокие темпы вакцинации. Вакцина поставляется в Петербург регулярно. Сезон отпусков в разгаре. К нам приезжает много гостей. Наши горожане ездят отдыхать в другие регионы страны. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку, обезопасить себя и своих близких», — приводятся слова губернатора Александра Беглова в релизе.
Число полностью привитых петербуржцев близится к миллиону: на сегодняшний день курс вакцинации закончили почти 924 тыс. человек. Ещё 37 привились дважды уже по второму кругу. Накануне запас вакцины в городе составлял 116 тысяч комплектов доз.