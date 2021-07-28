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Петербургу подвезли ещё «Спутника V». Смольный не устаёт звать на прививку

Ещё 22 200 комплектов доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») доставили 28 июля на фармбазу Петербурга. Препарат расфасован по 2 дозы в ампуле, сообщили в Смольном.

«Город делает все необходимое, чтобы сохранить высокие темпы вакцинации. Вакцина поставляется в Петербург регулярно. Сезон отпусков в разгаре. К нам приезжает много гостей. Наши горожане ездят отдыхать в другие регионы страны. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку, обезопасить себя и своих близких», — приводятся слова губернатора Александра Беглова в релизе.

Число полностью привитых петербуржцев близится к миллиону: на сегодняшний день курс вакцинации закончили почти 924 тыс. человек. Ещё 37 привились дважды уже по второму кругу. Накануне запас вакцины в городе составлял 116 тысяч комплектов доз.

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Комментарии (10)

sench99
Понять не могу, с чегоо вдруг такая забота? Реклама, реклама, принуждение+реклама, выгоним, задушим, оштрафуем...Но дурь ведь какая то?Есть у кого нить трезвый взгляд на эту проблему, а?
zelf
Больше прививок, больше смертей! (Оценочное суждение).
nuga
Не так и не там пропагандируете. Весь народ в продуктовых магазинах,там нужно клеять рекламу,печатать в чеках на обратной стороне с адресами пунктов.Много испуганного народа,замотанного в целофан на руках до сих пор,боятся вируса,что даже в перчатках спят и гуляют,а главное страх в глазах,суетливость,тревожность. Вот этих испуганных и нужно обрабатывать вакциной прямо на выходе или рядом.Боишься? Вот тебе укол.
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