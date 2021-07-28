Вакцинаторы навестили на дому почти 4000 петербуржцев

Маломобильные жители Петербурга не остались без прививок — к ним дозы доставили на дом. Таким образом привили уже почти 4 000 человек, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.



«Вакцинация от COVID-19 доступна для петербуржцев с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных горожан, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Уже вакцинированы 3 804 человека. Эта работа будет продолжена», — сообщил 28 июля Эргашев в релизе, поступившем из его аппарата.