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Вакцинаторы навестили на дому почти 4000 петербуржцев

Маломобильные жители Петербурга не остались без прививок — к ним дозы доставили на дом. Таким образом привили уже почти 4 000 человек, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

«Вакцинация от COVID-19 доступна для петербуржцев с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных горожан, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Уже вакцинированы 3 804 человека. Эта работа будет продолжена», — сообщил 28 июля Эргашев в релизе, поступившем из его аппарата.

В городе на Неве сформированы 67 выездных прививочных бригад. Записаться в их график можно в поликлинике по месту жительства. Окончательное решение о возможности вакцинации принимает участковый терапевт.

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Комментарии (5)

Dmitry_Vasiliev
Не понимаю, почему нельзя их пригласить на дом не имея официальной инвалидности и не будучи мало-мобильным (пусть хоть за большие деньги) - нет, извольте идти в поликлинику и сидеть там в душной очереди, заражаясь вирусом раньше, чем заработает вакцина.
Ау, коммерческие мед-учерждения - Вы что, не хотите заработать ?! Кто мешает наладить выездное вакцинирование на коммерческих условиях ?!
michailPotapov
квартирки одиноких стариков и инвалидов на контроле... социальных служб
266081655
Навестили и вкололи.... А потом забыли навсегда.....
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