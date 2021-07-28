Вакцинаторы навестили на дому почти 4000 петербуржцев

Маломобильные жители Петербурга не остались без прививок — к ним дозы доставили на дом. Таким образом привили уже почти
«Вакцинация от COVID-19 доступна для петербуржцев с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных горожан, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Уже вакцинированы
В городе на Неве сформированы 67 выездных прививочных бригад. Записаться в их график можно в поликлинике по месту жительства. Окончательное решение о возможности вакцинации принимает участковый терапевт.