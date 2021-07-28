Даже поезд по видеосвязи слушает Путина. Президент рассказал об улучшении транспортной инфраструктуры

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.
«Мы продолжим формировать современную транспортную инфраструктуру по всей России. Будем строить аэропорты и морские терминалы, развивать автомобильную и железнодорожную сеть», — заявил 28 июля президент.
По его словам, развитие транспортной сети необходимо для повышения связанности российских регионов, а также в более широком смысле Европы и Азии.
Глава государства по видеосвязи поучаствовал в церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю, который соединяет Иркутскую область и Бурятию. «Это большое, безусловно важное достижение для нашей транспортной отрасли, да и очень важное для всей национальной экономики», — заметил Владимир Путин.
Во время видеоконференции одним из «участников» стал поезд, который после команды двинулся через вновь открытый тоннель.